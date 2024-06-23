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Хабиб Нурмагомедов поддержал Алискерова после поражения от Уиттакера

Хабиб Нурмагомедов поддержал Алискерова после поражения от Уиттакера
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Легендарный боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов выложил пост, в котором поддержал российского бойца Икрама Алискерова после его поражения от бывшего чемпиона UFC австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC on ABC 6, который проходил в Саудовской Аравии.

«Таков спорт и таковы реалии, никто не застрахован, выше голову, чемп, твоё время ещё придёт», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, в середине первого раунда Роберт Уиттакер потряс Икрама Алискерова ударом рукой, после чего развил атаку и добил россиянина у сетки. Это поражение стало вторым для Алискерова в смешанных единоборствах. В общей сложности он провёл в них 17 боёв. На бой с Робертом Уиттакером Икрам Алискеров вышел вместо Хамзата Чимаева.

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