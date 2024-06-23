Конор Макгрегор ответил тем, кто усомнился в серьёзности его травмы

Бывший двойной обладатель чемпионских титулов UFC в лёгком и полулёгком весе ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему его нынешняя травма мизинца является весомым основанием, чтобы отказываться от боёв.

«Не буду врать и скажу, что палец болит. Очень сильно болит. Это, возможно, даже хуже перелома ноги. И это правда. Сейчас всё объясню. Ногу хотя бы можно зафиксировать – через гипс до неё не дотронуться. А вот стопу нельзя спрятать. Она полностью открыта», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

Напомним, Конор снялся с поединка с представителем США Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире по смешанным единоборствам UFС 303, который запланирован на конец июня. Некоторые как бывшие, так и действующие бойцы усомнились в том, что Макгрегор действительно испытывает проблемы со здоровьем.