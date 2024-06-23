Тактаров усомнился в будущем Павловича в UFC после хамского поступка в адрес Волкова

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров поделился мнением о поступке топового российского тяжеловеса UFC Сергея Павловича, который толкнул своего соотечественника Александра Волкова после поражения от него на прошедшем этой ночью турнире в Саудовской Аравии.

«Про Павловича скажу так: кому-то везёт. Кто-то родился в правильном месте, и нужный тренер развил талант и генетику. Например, Тайсона сразу отдали в правильные руки, но не всем так везёт. Поэтому сложно сказать, в чём Павлович может добавить. Если он интеллектуально опустится до уровня прилежного ученика: начнёт что-то изучать и менять тактику с техникой. Но не знаю, способен ли он на это.

Ещё не понимаю, что значил толчок Павловича. Если это была игра на публику, то аплодирую стоя. А если эмоциональный срыв из-за чего-то не получившегося, то поставил бы крест на всей карьере Павловича», — сказал Тактаров в интервью Sport24.

Напомним, Волков победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).