Сидельников: была борьба двух тренерских штабов, и угол Волкова победил

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников прокомментировал победу российского тяжеловеса UFC Александра Волкова над соотечественником Сергеем Павловичем на завершившемся этой ночью турнире в Саудовской Аравии.

«Со спортивной точки зрения бой был интересным, потому что громкое противостояние двух россиян. А с точки зрения визуализации бой был скучным. Тут была борьба двух углов, двух тренерских штабов. Угол Волкова выиграл. Александр грамотно двигался в бою, встал в левостороннюю стойку, понимал, что Павловичу это неудобно. Никто не ждал, что Волков будет драться в левше. У него это неплохо получилось, надо отдать ему должное. Павлович немного недорабатывал, где-то опасался. В первом раунде у него были моменты, где он поджимал Волкова к клетке и отпускал вместо того, чтобы залететь туда со своими сериями, попробовать выиграть досрочно. Немного неправильная тактика. И ни разу не попробовал побороться. Всё-таки Сергей физически помощнее. В третьем раунде надо было пытаться бороться, контролировать.

До боя я считал, что если Павлович не нокаутирует в первом или в начале второго раунда, то дальше Волков заберёт. Так и получилось. Сергей зациклился на одном. И, конечно же, многое для победы Александра сделал его личный стилист (смеётся)», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Волков победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).

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