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Сидельников высказался о перспективах Волкова после победы над Павловичем

Сидельников высказался о перспективах Волкова после победы над Павловичем
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников уверен, что топовый российский тяжеловес UFC Александр Волков, победивший своего соотечественника Сергея Павловича на турнире в Саудовской Аравии, должен в скором времени получить титульный бой.

«Волков набрал хорошие обороты. В бою он очень понравился, работал грамотно, вдумчиво. Он должен попасть в титульную гонку, по моему мнению. Либо он должен драться в претендентском бою. У UFC сейчас сложная ситуация с Джонсом, они оставили его чемпионом, Аспиналл — временный чемпион. Непонятно, почему пояс у человека, который столько не дрался в тяжёлом весе. Волков должен подраться либо за временный титул, либо провести последний бой до титульника», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Волков победил Павловича единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).

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