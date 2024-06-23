Сидельников: Алискеров психологически не был готов драться на таком уровне

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников поделился мнением о поражении российского бойца смешанных единоборств Икрама Алискерова от австралийца Роберта Уиттакера на завершившемся этой ночью турнире UFC в Саудовской Аравии.

Напомним, в середине первого раунда Уиттакер потряс Алискерова ударом рукой, после чего развил атаку и добил россиянина у сетки.

«Алискеров, мне кажется, психологически неправильно подошёл к бою. Плюс две весогонки это тоже тяжело. То есть он готовился, там бойца сняли, поменяли, потом Чимаев снялся, его туда отправили. Это немного тяжело психологически. Плюс драться в главном бою на таком громком турнире, где много российских бойцов, очень тяжело. На самом деле мы здесь не увидели какие-то большие ошибки Икрама, бой продлился две минуты. Да, хорошо попал Уиттакер и развил успех. Если бы бой продлился больше времени, мы могли бы рассуждать о том, был ли Алискеров плох в техническом плане или ещё что-то. Бой закончился быстро, просто мне кажется, Икрам психологически не был готов драться на таком уровне», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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