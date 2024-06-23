«Бауманка победила ВДВ». Волков — о победе над Павловичем

Топовый российский тяжеловес Александр Волков кратко высказался о победе над соотечественником и экс-претендентом на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Сергеем Павловичем, поединок с которым состоялся сегодня, 23 июня, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Волков победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).

«Бауманка победила ВДВ», — сказал Александр журналистам на пресс-конференции после боя.

Александру Волкову 35 лет. Россиянин выступает в UFC с 2016 года и имеет на своём счету 12 побед и четыре поражения. В своём последнем бою на UFC 293 Волков разделил октагон с австралийским бойцом Таем Туивасой. Бой завершился победой Александра удушающим приёмом во втором раунде.