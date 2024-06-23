Турки Аль аш-Шейх хочет снять фильм о бойце UFC с режиссёром картины «300 спартанцев»

Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, хочет, чтобы известный голливудский режиссёр Зак Снайдер снял фильм о бойце UFC.

«Я хочу встретиться с Даной Уайтом и режиссёром Заком Снайдером, который является моим другом. Мы хотим обсудить идею создания большого фильма о UFC. Что-то вроде «Золушки», но сюжет будет о бойце ММА. Хочу убедить Зака и Дану, чтобы сделать этот фильма, надеюсь, у меня получится», — приводит слова Турки портал MMA Mania.

Напомним, сегодня, 23 июня, состоялся турнир UFC on ABC 6, который прошёл в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В главном поединке вечера австралийский боец Роберт Уиттакер победил россиянина Икрама Алискерова нокаутом в первом раунде.