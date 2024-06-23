Роберт Уиттакер всё ещё открыт к поединку с Хамзатом Чимаевым

Бывший обладатель титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер всё ещё готов провести бой с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Идея звучит заманчиво, но это не то, чего мне хочется сейчас. Мы можем свести счёты в другой раз», — приводит слова Уиттакера портал MMA Fighting.

Напомним, сегодня, 23 июня, Роберт Уиттакер разделил октагон с российским бойцом Икрамом Алискеровым. Их бой стал главным на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Австралийский боец победил нокаутом в первом раунде.

Изначальным соперником Уиттакера был Хамзат Чимаев. Однако за неделю до боя стало известно, что Чимаев не сможет выступить из-за неназванных проблем со здоровьем.