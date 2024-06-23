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Дана Уайт однозначно высказался о сроках возвращения Конора Макгрегора в октагон

Дана Уайт однозначно высказался о сроках возвращения Конора Макгрегора в октагон
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Президент UFC Дана Уайт высказался о сроках возвращения в октагон бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора.

«На данный момент не могу сказать ничего определённого. График наших турниров уже составлен. Как и говорил ранее, я не буду принимать никаких действий, пока Конор полностью не восстановится. Это даже не стоит обсуждать. Мы говорим о сентябре и октябре, но Конор не готов. Нет смысла об этом говорить», — приводит слова Уайта портал Middle Easy.

Напомним, Конор снялся с поединка с представителем США Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире по смешанным единоборствам UFС 303, который запланирован на конец июня. Некоторые как бывшие, так и действующие бойцы усомнились в том, что Макгрегор действительно испытывает проблемы со здоровьем.

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