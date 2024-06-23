Александр Волков раскритиковал менеджеров Сергея Павловича

Топовый российский тяжеловес, выступающий в UFC, Александр Волков подверг критике менеджеров своего бывшего спарринг-партнёра и соотечественника Сергея Павловича.

«С точки зрения стиля я очень плохой соперник для Сергея. Поэтому его менеджерам следовало быть более аккуратными в плане организации боёв. У них должно быть понимание, какие бои он должен принимать, а какие нет. У меня не было с Сергеем спаррингов в том стиле, в котором я дрался сегодня. В лагере мы действительно готовили иной план на бой, который, как мне кажется, также сработал бы в бою.

Моё мнение таково, что он принял бой со мной, поскольку хотел быстрее вернуться на серию побед после поражения», — приводит слова Волкова портал MMAJunkie.