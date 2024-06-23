«Не сделал ничего такого». Шлеменко объяснил толчок Павловича после боя с Волковым

Именитый российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал инцидент после боя между соотечественниками Сергеем Павловичем и Александром Волковым, состоявшегося на турнире UFC on ABC 6.

Напомним, Павлович оттолкнул Волкова, подошедшего его поприветствовать после выступления, на что последний отреагировал негативно.

«Ничего такого Серёга не имел личного, я считаю. Просто расстроился, нос разбит, может, даже сломан, кровь. Ты и так злой на себя, а к тебе ещё подходят, что-то говорят. Ну я тоже иногда психую, когда проигрываю. Знаешь, нужно подбирать момент подхода. Вот люди не понимают. У человека не пошло, он, я уверен, в большей степени злой на себя. Я просто был в таких же ситуациях», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Ранее Волков заявил о готовности сразиться за титул UFC.

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