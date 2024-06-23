«20 июля я буду безбашенным нападающим». Исмаилов — о поединке с Минеевым

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался по поводу предстоящего поединка с соотечественником Владимиром Минеевым. Он пройдёт по правилам бокса. Противостояние запланировано на 20 июля. Бой пройдёт в Москве на площадке «Live Арена».

«Я хотел в ММА сначала, но не соглашались. Потом я сказал, что я его перебоксирую. И я смогу победить. 20 июля я буду безбашенным нападающим. Я буду забивать голы, а он будет пытаться отбить. Он же был вратарём, я слышал.

Если выиграю, то скажу Владимиру, что он красавчик и жду его в клетке [в бою по правилам ММА]. Не считаю себя андердогом. Но если специалисты считают Владимира фаворитом, то я не против. Я буду только больше мотивирован, а его это расслабит», — приводит слова Исмаилова «Матч ТВ».