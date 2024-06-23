Брайан Ортега поделился инсайдерской информацией насчёт следующего соперника Илии Топурии

Бывший претендент на титул UFC в полулёгком дивизионе (до 66 кг) Брайан Ортега сказал, что следующим соперником действующего обладателя титула UFC в полулёгком весе Илии Топурии станет известный боец Макс Холлоуэй.

«Я слышал, что сейчас лига работает над организацией боя между Илией Топурией и Максом Холлоуэем. Как мне известно, он уже утверждён неофициально. Не понимаю, в чём проблема объявить о нём», — приводит слова Брайана Ортеги портал Low Kick MMA.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля на турнире UFC 300, Макс Холлоуэй разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC соотечественником Джастином Гэтжи. Бой завершился победой Макса нокаутом за секунду до окончания поединка.