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Минеев — об Исмаилове: мы — не враги, а соперники

Минеев — об Исмаилове: мы — не враги, а соперники
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Именитый российский боец смешанного стиля Владимир Минеев высказался о своём отношении к соотечественнику Магомеду Исмаилову в преддверии боксёрского поединка с ним, который состоится 20 июля в Москве.

«С точки зрения реваншистских настроений бой ему больше нужен. Но это противостояние всегда разжигает во мне что‑то. Я буду готов на 100%. Я всё тот же Минеев, который хочет побеждать.

Бытует мнение, что у Маги уже есть опыт в боксе. Поэтому в профессиональном боксе я дебютант, как бы вас это ни удивляло.

Мы уже пожали руки сегодня. Мы — не враги, мы — соперники. Раз мы выходим побоксировать, это наибольшее проявление уважения. Раньше отвечал на слова, что он не уважает меня как человека. Некрасиво было. Потому тогда соответствующе реагировал», — сказал Минеев на пресс-конференции.

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