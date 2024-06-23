Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) Роберт Уиттакер назвал соперника, с которым хотел бы провести реванш.

«Меня интересует Дрикус. Хочу думать, что мой реванш с ним пройдёт по-другому. Можете сами увидеть — с момента нашего боя я только прибавил и стал лучше. Не могу сказать, что победил бы его прямо сейчас. Дрикус хороший боец. Но у меня чувство, что я способен на большее», — приводит слова Уиттакера портал BJ Penn.

Напомним, сегодня, 23 июня, Роберт Уиттакер разделил октагон с российским бойцом Икрамом Алискеровым. Их бой стал главным на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Австралийский боец победил нокаутом в первом раунде.

Изначально соперником Уиттакера был Хамзат Чимаев. Однако за неделю до боя стало известно, что Чимаев не сможет выступить из-за неназванных проблем со здоровьем.