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«Это было восхитительно». Уиттакер — о выступлении Шары Буллета в бою с Антонио Троколи

«Это было восхитительно». Уиттакер — о выступлении Шары Буллета в бою с Антонио Троколи
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Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер остался впечатлён выступлением Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в бою с Антонио Троколи.

«Да, я видел бой Шары. Парень, который вышел против него, был чертовски уставшим. Не хочу отнимать победу у Шары. Мне очень понравилось, как он использовал свои кики и оставался сосредоточенным на протяжении всего боя. Это было восхитительно», — приводит слова Уиттакера портал Sherdog.

Напомним, в ночь с 22 на 23 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 6. Шара Буллет одержал победу над бразильцем Антонио Троколи.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые подрался в UFC, на турнире UFC 294 победив единогласным решением бразильца Бруно Силву.

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