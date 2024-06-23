Уиттакер — о возможном поединке с Буллетом: если наши пути пересекутся, то давайте сделаем

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о потенциальном поединке с Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет.

«Сейчас я нахожусь на пике и принимаю любой вызов. Мне приходилось драться со многими парнями из топа нашего дивизиона. Нет никого, с кем бы мне ни приходилось делить октагон. Главное, побеждайте и будьте успешны. Тогда, возможно, мы с вами встретимся. Я никогда не выбирал себе соперников. Так что если наши пути пересекутся, то давайте сделаем это.

Мне очень приятно то, что Шара относится ко мне с уважением. Теперь он нравится мне ещё больше. Но, с другой стороны, я стараюсь не испытывать симпатию к парням из своего дивизиона, поскольку рано или поздно мы можем подраться.

Шара прекрасно выполняет свою работу, он одержал хорошую победу сегодня вечером. Желаю ему всего наилучшего. Как я и говорил ранее, если судьба будет такова, что нам придётся подраться, то мы это сделаем», — приводит слова Уиттакера портал Sherdog.