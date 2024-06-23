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Арум назвал условие, при котором Фьюри победит Усика в реванше

Арум назвал условие, при котором Фьюри победит Усика в реванше
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Боб Арум, сопромоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, высказался об ожидаемом реванше подопечного с украинцем Александром Усиком, который, как ожидается, состоится в декабре.

«Как по мне, Фьюри победил в близком бою, но я могу представить и другой исход. Когда Фьюри приступит к тренировкам, ему необходимо готовится к 12 раундам. В первой половине поединка конкуренции не было. Она полностью осталась за Фьюри.

Усик прибавил в восьмом раунде и выиграл раунды с восьмого по 11-й. У меня Тайсон забрал 12-й раунд. Если Тайсон хорошо подготовится и проведёт 12 крепких раундов, то он должен побеждать Усика», — приводит слова Арума Sky Sports.

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