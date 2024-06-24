Дана Уайт высказался о шансах Анкалаева получить титульный бой в ближайшее время

Президент UFC Дана Уайт заявил, что топовый российский полутяжеловес Магомед Анкалаев получит титульный поединок, если сохранит свои позиции в рейтинге UFC.

«Да, Анкалаев будет бороться за титул, если сохранит свои позиции в рейтинге в ближайшее время», — сказал Уайт журналистам на пресс-конференции после турнира UFC on ABC 6.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 января на турнире UFC Fight Night 234, Магомед Анкалаев встретился с бразильским бойцом Джонни Уокером. Бой завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде. Для Магомеда эта победа стала первой с июля 2022 года.

В ночь с 29 июня на 30 июня по московскому времени действующий чемпион UFC в весе до 84 кг Алекс Перейра проведёт реванш с чехом Иржи Прохазкой.