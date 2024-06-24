Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост на фоне трагедии в Дагестане

Легендарный боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов выложил пост, в котором выразил соболезнования родным и близким погибших от нападения боевиков в Дагестане.

«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой.

Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей с кем они общаются и кто их окружение.

Воспитание душ важнее чем воспитание тел», — написал Хабиб в соцсетях.

Напомним, вчера вечером, 23 июня вооружённые люди напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. В результате данных событий пострадало большое количество людей.

Почему Хабиб – главная звезда ММА