ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев опубликовал пост с цитатой Абдур-Рахмана на фоне трагедии в Дагестане

Ислам Махачев опубликовал пост с цитатой Абдур-Рахмана на фоне трагедии в Дагестане
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев выложил пост, в котором выразил соболезнования родным и близким погибших от нападения боевиков в Дагестане.

«Соболезную родным и близким», — написал Махачев в соцсетях.

Махачев также опубликовал цитату Шейха Абдур-Рахман аль-Баррака.

«Преступления, которые совершают по отношению к неверным некоторые невежественные мусульмане, проживающие в их странах, такие как воровство, попирание их прав, избиение и ругань без права, являются запретными в исламском шариате! То, что совершают эти люди, не имеет никакого отношения к Исламу! А что хуже всего этого, так это теракты, совершаемые некоторыми заблудшими, которые взрывают различные учреждения. Поистине, это не имеет никакого отношения к джихаду, который Всевышний Аллах узаконил для распространения справедливости и возвеличивания Его слова на земле среди Своих рабов! Более того, это является нечестием, которое запрещено!»

Напомним, вчера вечером, 23 июня вооружённые люди напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. В результате данных событий пострадало большое количество людей.

Глава Дагестана вручил Махачеву орден Почёта III степени

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост на фоне трагедии в Дагестане
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android