Ислам Махачев опубликовал пост с цитатой Абдур-Рахмана на фоне трагедии в Дагестане

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев выложил пост, в котором выразил соболезнования родным и близким погибших от нападения боевиков в Дагестане.

«Соболезную родным и близким», — написал Махачев в соцсетях.

Махачев также опубликовал цитату Шейха Абдур-Рахман аль-Баррака.

«Преступления, которые совершают по отношению к неверным некоторые невежественные мусульмане, проживающие в их странах, такие как воровство, попирание их прав, избиение и ругань без права, являются запретными в исламском шариате! То, что совершают эти люди, не имеет никакого отношения к Исламу! А что хуже всего этого, так это теракты, совершаемые некоторыми заблудшими, которые взрывают различные учреждения. Поистине, это не имеет никакого отношения к джихаду, который Всевышний Аллах узаконил для распространения справедливости и возвеличивания Его слова на земле среди Своих рабов! Более того, это является нечестием, которое запрещено!»

Напомним, вчера вечером, 23 июня вооружённые люди напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. В результате данных событий пострадало большое количество людей.

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