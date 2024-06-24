Махачев обратился к людям на фоне событий в Дагестане и отношения к религии Ислам

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев выложил пост, в котором высказался по поводу религии Ислам и отношении к ней со стороны людей на фоне трагических событий в Дагестане.
«Религия Ислам запрещает насилие в отношении невинных людей кому бы то ни было. Будь то нападение на человека, на его честь или имущество. Ничто не даёт права убивать людей, причинять вред имуществу, спокойствию и личной неприкосновенности.
Не связывайте эти бесчеловечные выходки с прекрасной религией Ислам, где всё подобное порицается и строго запрещено!!!», — написал Махачев в соцсетях.
Напомним, вчера вечером, 23 июня вооружённые люди напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. В результате данных событий пострадало большое количество людей.
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