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В команде Хамзата Чимаева назвали возможную дату возвращения бойца в октагон

В команде Хамзата Чимаева назвали возможную дату возвращения бойца в октагон
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Представляющий ОАЭ боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев может провести поединок на турнире UFC в Абу-Даби 26 октября.

«Хамзат может провести бой на турнире в Абу-Даби в октябре. Но всё будет зависеть от его состояния», — приводит слова представителей команды бойца ТАСС.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Чимаев был вынужден сняться с поединка с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Их противостояние планировалось провести 22 июня на турнире UFC on ABC 6. Вместо Чимаева на бой вышел россиянин Икрам Алискеров. Бой завершился победой Уиттакера в первом раунде техническим нокаутом.

Всего в активе Хамзата Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он добывал победы.

Яркие финиши Хамзата Чимаева в UFC

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