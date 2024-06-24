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Шаблий: призываю всех вас не поддаваться на провокации против нашей страны Дагестан

Шаблий: призываю всех вас не поддаваться на провокации против нашей страны Дагестан
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Российский боец, выступающий в лёгком весе Bellator, Александр Шаблий опубликовал пост в социальных сетях, посвящённый крупному теракту в Дагестане, произошедшему вчера, 23 июня.

«У терроризма нет лица, национальности и вероисповедания! Я приношу свои соболезнования всем пострадавшим семьям! И призываю всех нас не поддаваться на провокации против нашего народа и нашей страны Дагестан», — написал Шаблий в социальных сетях.

Напомним, вчера вечером вооружённые люди напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. В результате данных событий пострадало большое количество людей.

7 сентября в Сан-Диего (США) Шаблий проведёт бой с соотечественником Усманом Нурмагомедовым на турнире Bellator. Изначально они должны были подраться 17 мая в Париже (Франция), но бой был перенесён, потому что Нурмагомедов получил травму.

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