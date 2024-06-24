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Член Зала славы UFC обратился к Хамзату Чимаеву

Член Зала славы UFC обратился к Хамзату Чимаеву
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Легендарный американский боец ММА, член Зала славы UFC и первый чемпион UFC в тяжёлом весе Марк Коулман поддержал непобеждённого бойца смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Желаю тебе сделать всё, на что ты способен», — написал Коулман в социальных сетях.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Чимаев был вынужден сняться с поединка с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Их противостояние планировалось провести 22 июня. Спортсмены должны были сразиться в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вместо Чимаева с австралийцем встретится россиянин Икрам Алискеров, который в итоге проиграл оппоненту нокаутом в первом раунде.

Всего на счету Хамзата 13 побед в 13 боях.

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