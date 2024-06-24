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Пейдж Ванзант примет участие в чемпионате по пощёчинам Power Slap

Пейдж Ванзант примет участие в чемпионате по пощёчинам Power Slap
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Экс-боец UFC Пейдж Ванзант сообщила о том, что станет участницей чемпионата по пощёчинам Power Slap 8.

«Я только что подписала контракт, и, нравится это ублюдкам или нет, я дебютирую в Power Slap. Я только что подписала контракт с Power Slap. Потому что знаете что? Я чёртова Пейдж Ванзант. Я была в UFC, дралась на голых кулаках, боксировала. Сейчас я иду в Power Slap. Я собираюсь сделать буквально всё и всех разозлить», — приводит слова Ванзант MMAJunkie.

Напомним, Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас в 2020 году. Ранее спортсменка признавалась, что заработок от фотосессий на данный момент в разы превышает тот, который она получает благодаря спорту.

Первый поединок Ванзант на Power Slap 8 пройдёт 28 июня. Её соперницей станет Кристина Вулмаранс.

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