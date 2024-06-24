Конор Макгрегор назвал причину, по которой получил травму

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о травме пальца, из-за которой он был вынужден сняться с поединка с представителем США Майклом Чендлером. Спортсмены должны были сразиться на турнире UFC 303 в конце июня.

«Мы потеряли концентрацию и занимались на тренировке без полной защитной экипировки, в результате чего я ударился пальцем о локоть и полностью сломал его. Теперь потребуется подождать несколько недель. Не могу найти оправдание перед своей командой или болельщиками. В следующий раз я буду готов на 100%», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

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