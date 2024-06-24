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Боб Арум высказался о реванше между Усиком и Фьюри

Боб Арум высказался о реванше между Усиком и Фьюри
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Боб Арум, сопромоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, поделился мнением о реванше между своим клиентом и украинцем Александром Усиком, который должен состояться в декабре нынешнего года. В первом бою раздельным решением судей победу одержал Усик.

«Я предполагаю, что будут некоторые изменения. Но всё будет зависеть от Тайсона и Шугара Хилла Стюарда – тренера, которого я сильно уважаю. Так что да, я ожидаю определённых изменений, но не знаю, насколько значимыми они будут.

Я был в Эр-Рияде, и тогда мне казалось, что бой будет очень близким. Ведь я знаю Усика с тех пор, как он перешёл в профессионалы. Я знал, что он хороший и решительный боец. Я следил за его карьерой, поскольку он хороший друг Ломаченко и они всегда были вместе», – приводит слова Арума Sky Sports.

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