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Конор Макгрегор назвал сроки возращения в октагон

Конор Макгрегор назвал сроки возращения в октагон
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Бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на вопрос по поводу сроков возращения в октагон после травмы. Ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к поединку с американцем Майклом Чендлером. Спортсмены должны были сразиться на турнире UFC 303 в конце июня.

«Август-сентябрь. Сейчас я нахожусь в режиме восстановления. Я всё ещё здесь, расхаживаю в тапочках. К счастью, это неплохие тапочки. Они достаточно удобные», — сказал Макгрегор на канале SevereMMA в YouTube.

В настоящий момент в активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Ранее Конор назвал причину, по которой получил травму.

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Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала:

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