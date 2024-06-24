Боец ММА сделал девушке предложение в октагоне, но получил отказ

Чешский боец смешанных единоборств (ММА) Лукаш Буковаз сразу после поединка сделал предложение своей девушке, но получил отказ. Как информирует Sky News Australia, объясняя решение отвергнуть предложение Буковаза, девушка заявила, что тот ей изменял.

Боец смешанных единоборств сделал девушке предложение в октагоне, но получил отказ:

«После всего, что произошло между нами, я не думаю, что это хорошая идея. Я говорю «нет», — сказала девушка.

Некоторые болельщики на трибунах стали освистывать подругу спортсмена, а один из мужчин попытался облить её водой. Впоследствии Лукаш заявил, что не изменял подруге: «На самом деле я ей не изменял. Я ни с кем ей не изменял».

Отметим, что поединок, после которого Буковаз сделал предложение, он проиграл.