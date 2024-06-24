Дана Уайт провёл Zoom-встречу с Хасбиком

Президент UFC Дана Уайт провёл беседу посредством Zoom с популярным блогером Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик. В качестве переводчика выступил боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем весе, Умар Нурмагомедов.

В ходе диалога Уайт пообещал Хасбику провести его на турнир UFC on ABC 3 августа, где Нурмагомедов сразится с Кори Сэндхагеном.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео необычной беседы.

Отметим, что у Хасбика есть многолетний контракт с UFC. Сообщалось, что соглашение блогера было подписано сроком на пять лет и подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Кроме того, говорилось, что сумма контракта является «достаточно внушительной». В смешанных единоборствах Хасбулла пользуется популярностью уже в течение нескольких лет.

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