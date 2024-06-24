Сергей Павлович выступил с призывом после трагедии в Дагестане

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в соцсетях, где выразил соболезнования родным и близким погибших от нападения боевиков в Дагестане, а также призвал не поддаваться на провокации.

«У терроризма нет лица, национальности и вероисповедания! Я приношу свои соболезнования всем пострадавшим и семьям! И призываю всех нас не поддаваться на провокации против нашего народа и нашей страны», — написал Павлович.

Фото: Социальные сети Сергея Павловича

Напомним, теракты в Дагестане произошли вчера, 23 июня. Группа вооружённых боевиков обстреляла церковь и синагогу, а также напала на пост ДПС.

Ранее Сергей впервые прокомментировал поражение в поединке с Александром Волковым.

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