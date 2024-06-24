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Мераб Двалишвили выиграл Открытый чемпионат США по боевому самбо

Мераб Двалишвили выиграл Открытый чемпионат США по боевому самбо
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Грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) Мераб Двалишвили выиграл золотую медаль на Открытом чемпионате США по боевому самбо.

«Голодный до соревнований! Воспользовался возможностью и принял участие в соревнованиях в США. Забрал домой золото на национальном турнире США по боевому самбо», — написал Двалишвили в социальных сетях.

Свой последний бой Мераб провёл 18 февраля 2024 года на турнире UFC 298. Его оппонентом был бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо. Поединок закончился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Отметим, что 33-летний Двалишвили называется одним из наиболее вероятных соперников американца Шона О'Мэлли по его следующему бою. Их поединок планируется провести либо в сентябре, либо в декабре в Лас-Вегасе, на стадионе «Сфера».

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