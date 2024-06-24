Бетербиев высказался о предстоящих титульных боях Батыргазиева и Гаджимагомедова

Чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBO россиянин Артур Бетербиев пожелал удачи соотечественникам Альберту Батыргазиеву и Муслиму Гаджимагомедову, которые проведут титульные поединки на турнире «Ночь чемпионов IBA». Спортивное мероприятие состоится 12 июля в подмосковном Серпухове.

Гаджимагомедов поборется за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте. Противостоять ему будет спортсмен из Китая Чжан Чжаосинь. Поединок пройдёт в формате 12 раундов и возглавит спортивное шоу.

Батыргазиев сразится в соглавном событии турнира. Альберт оспорит временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоном Кэрроллом.

«И Муслим, и Альберт — очень достойные и сильные боксёры. Они уже многого добились в боксе, но всегда есть к чему стремиться. Соперники не из простых, но, думаю, у ребят всё получится и они порадуют зрителей 12 июля. Желаю им только побед!» — сказал Бетербиев.

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Наиболее титулованный боксёр: