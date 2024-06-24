Перейра провёл спарринг с боксёром-супертяжеловесом Демси Маккином

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра потренировался в паре с австралийским боксёром супертяжёлого веса Демси Маккином.

Напомним, в данный момент Перейра проводит подготовку к бою-реваншу с чехом Иржи Прохазкой, который пройдёт на UFC 303 29 июня.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео спарринга бразильца с австралийским боксёром.

Алекс Перейра в последний раз дрался на турнире UFC 300, который состоялся в Лас-Вегасе 13 апреля. Его оппонентом был Джамал Хилл, которого Поатан нокаутировал в первом раунде.

33-летний Маккин в своём последнем бою, который прошёл в августе 2023 года, проиграл техническим нокаутом хорвату Филипу Хрговичу.

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