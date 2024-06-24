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Вартанян: между Павловичем и Волковым всё будет нормально, это эмоции

Вартанян: между Павловичем и Волковым всё будет нормально, это эмоции
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Известный российский боец в лёгком весе (до 70 кг) Эдуард Вартанян прокомментировал результат поединка в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) UFC между соотечественниками Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

Напомним, поединок бойцов состоялся 22 июня на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Волкова единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).

«Как я и предполагал, Саня держал Серёгу на дистанции и не подпускал к себе. Можно сказать, просто переиграл тактически и одержал заслуженную победу. Толчок после поединка? Это были эмоции. Думаю, между ними всё будет нормально», – цитирует Вартаняна издание MMA.Metaratings.ru.

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