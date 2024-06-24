Гаджиев: Волков заслужил говорить о бое за титул UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал результат поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между соотечественниками Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

Напомним, поединок бойцов состоялся 22 июня на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Волкова единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).

«Саша подкинул для Сергея несколько нерешаемых задач: встал в левшу, постоянно бил ногами, создавал напряжение. Также встречал не очень сильными прямыми ударами. За счёт размаха рук разбил Сергею лицо. Всё, что делал Волков, было немного длиннее, чем то, что делал Павлович. Да, Сергей плотно бьёт. За счёт этого ему удалось навести небольшой шорох в UFC, но дальше дело не пошло. Теперь Волков заслужил право говорить о титульном бое», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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