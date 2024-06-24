Перейра: я хотел бы испытать себя против Анкалаева

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о потенциальном поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым.
«Магомед Анкалаев – парень, против которого я хотел бы себя испытать. Многие говорят об этом поединке и говорят, что он очень быстро заставит меня сдаться. Я бы хотел заставить замолчать этих людей и показать свою игру в партере. Это непростой бой, но очень интересный», — приводит слова Перейры Stake.com.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 234 в январе, Анкалаев нокаутировал во втором раунде бразильца Джонни Уокера.
Перейра на UFC 300 досрочно остановил американца Джамала Хилла, проведя первую защиту титула.
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