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Хабиб ответил на слухи о том, что один из боевиков в Дагестане вышел из школы его отца

Хабиб ответил на слухи о том, что один из боевиков в Дагестане вышел из школы его отца
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи, что один из боевиков, совершивших теракт в Дагестане, тренировался в зале его отца, Абдулманапа Нурмагомедова.

«У нас [он] был в 2021 году, и он прошёл один тренировочный лагерь в зале. Это когда он перешёл с вольной борьбы на смешанные единоборства. Он прошёл у нас в зале сбор, по-моему, пару месяцев он у нас находился. И он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь, это неправда. Да, он у нас тренировался какое-то время, даже полугода не было», — сказал Нурмагомедов в беседе с информационным ресурсом Ruptly.

Напомним, вчера вечером, 23 июня, вооружённые люди напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. Есть погибшие и пострадавшие.

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