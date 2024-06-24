Экс-боец UFC Исмагулов выступит в Казахстане 13 июля, есть соперник

Бывший боец UFC в лёгком весе (до 70 кг) казахстанец Дамир Исмагулов выступит на турнире промоушена Hardcore FC, который состоится 13 июля в Алма-Ате (Казахстан), сообщает пресс-служба.

Соперником Исмагулова станет россиянин Дмитрий Климов, все свои поединки проведший под эгидой Hardcore.

Дамиру Исмагулову 33 года. Казахстанец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в декабре 2018-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и два поражения от россиянина Армана Царукяна и американца Гранта Доусона.

В своём последнем бою по правилам кикбоксинга на турнире «Наше Дело 82» Исмагулов проиграл по очкам россиянину Эдуарду Вартаняну.