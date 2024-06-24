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Американский тренер оценил шансы Бенавидеса в поединках с Биволом и Бетербиевым

Американский тренер оценил шансы Бенавидеса в поединках с Биволом и Бетербиевым
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Известный американский тренер Роберт Гарсия оценил шансы соотечественника Дэвида Бенавидеса в поединках с лидерами полутяжёлого веса (до 79,4 кг) россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Может ли Бенавидес конкурировать в полутяжёлом весе? Я считаю, что может, но это не будет легко. Мне кажется, что во втором среднем весе он намного лучше, он монстр там. Я не думаю, что в полутяжёлом весе мы увидим монстра.

Однако я могу представить его победу. Бенавидес мог бы победить Бивола или Бетербиева. Думаю, он мог бы побить любого из них, но это тяжёлые бои. Я бы предпочёл, чтобы он остался во втором среднем весе», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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