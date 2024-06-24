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Усман Нурмагомедов отреагировал на трагедию в Дагестане

Усман Нурмагомедов отреагировал на трагедию в Дагестане
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Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов прокомментировал трагедию в Дагестане.

«Выражаю глубокие соболезнования всем погибшим и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Такие чудовищные акты не имеют ничего общего с нашей религией. Пусть Аллах убережёт наш край и весь мир от всего плохого», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, вчера вечером, 23 июня, вооружённые люди напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. Есть погибшие и пострадавшие. Отметим, что среди погибших есть и сотрудники МВД.

Ранее член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи, согласно которым один из боевиков, совершивших теракт в Дагестане, тренировался в зале его отца.

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