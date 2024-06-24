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Гаджиев оценил шансы Волкова в поединке с Джоном Джонсом

Гаджиев оценил шансы Волкова в поединке с Джоном Джонсом
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между американцем Джоном Джонсом и соотечественником Александром Волковым.

«Джонс не обратит особого внимания на вызов Волкова. В этом бою Джонс – явный фаворит, шансов вижу мало. Слишком он стилистически неудобен для Саши. Да, Волков подтянул джиу-джитсу и получил чёрный пояс, но Джонс слишком умён и слишком хорош в борьбе. Он утащит Сашу вниз и нивелирует все риски», — приводит слова Гаджиева «РИА Новости Спорт».

В своём последнем бою на UFC on ABC 6 в июне Волков победил судейским решением соотечественника Сергея Павловича.

Джонс не выступал с марта 2023 года, когда на UFC 285, вернувшись после трёх лет отсутствия, завоевал вакантный титул, задушив в первом раунде француза Сириля Гана.

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