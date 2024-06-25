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Рой Джонс сообщил от трагической гибели сына

Рой Джонс сообщил от трагической гибели сына
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Зала славы американец Рой Джонс-младший сообщил трагической гибели своего сына ДеАндре, покончившего с собой.

«К сожалению, мой сын ДеАндре покончил с собой в субботу. И я очень благодарен богу за возможность вернуться домой в пятницу и провести последнюю ночь в его жизни с ним и семьёй.

Знаю, многие сейчас переживают трудные времена, но ничего не стоит лишения жизни. Господь даёт её, и он должен быть тем, кто её заберёт. Пожалуйста, уважайте жизнь личную жизнь и жизнь моей семьи, пока мы переживаем эту потерю. Спасибо за поддержку», — написал Джонс в социальных сетях.

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