Американский тренер ответил, что сыграет ключевую роль в бою Ломаченко и Дэвиса

Известный американский тренер Роберт Гарсия высказался о потенциальном объединительном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO) и украинцем Василием Ломаченко (18-3, 12 KO).

«Пять-шесть лет назад я бы поставил на Ломаченко. Сейчас это сложно сделать. Учитывая его возраст и габариты, я должен отдать предпочтение Танку. У него невероятная мощь.

Лома не будет бояться Дэвиса, он будет в отличной форме. Если Ломаченко станет драться грамотно, если он выиграет несколько первых раундов, а затем грамотно проведёт оставшиеся, то есть шанс, что он вытащит этот бой. Он очень умён, но я не думаю, что он справится с мощью Дэвиса», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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