Владимир Хрюнов отреагировал на трагедию Роя Джонса, чей сын покончил с собой

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов выразил соболезнования экс-чемпиону мира в четырёх весовых категориях и члену Зала славы Рою Джонсу-младшему в связи с самоубийством его сына ДеАндре Джонса.

«Выражаю глубокие соболезнования Рою Джонсу в связи со смертью его сына. Покойся с миром», — написал Хрюнов на своей странице в социальных сетях.

За время профессиональной карьеры Рой Джонс принял участие в 76 поединках, в которых добыл 66 побед (47 раз он побеждал нокаутом) и потерпел 10 поражений. Является серебряным призёром Олимпийских игр 1988 года в Сеуле (Южная Корея). В настоящий момент прославленному спортсмену 55 лет.

ДеАндре был одним из трёх детей Джонса, у него также есть два сына, Дешон и Рой Джонс III.

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