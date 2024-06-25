WBO сняла санкции с российских боксёров

Всемирная боксёрская организация (WBO) сняла санкции с российских спортсменов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу WBO.

Благодаря этому решению боксёры из Российской Федерации возвращены в рейтинги Всемирной боксёрской организации. Этой возможности они были лишены с 2022 года, после начала спецоперации на Украине.

Чемпионом WBO в полутяжёлом весе является россиянин Артур Бетербиев. 12 октября Артур должен провести поединок с соотечественником Дмитрием Биволом. Спортсмены должны сразиться в Саудовской Аравии. Изначально они должны были встретиться в начале июня этого года.

Ранее решение снять санкции с российских спортсменов приняла Международная боксёрская федерация (IBF).

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