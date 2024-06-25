Эдуард Кравцов отреагировал на снятие санкций с российских боксёров

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов прокомментировал решение Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской организации (WBO) снять санкции с российских спортсменов.

«Замечательно, конечно. У нас примерно месяц назад ещё было понимание, что так будет. То, что сейчас об этом заявили официально, здорово. Это позволяет нашим боксёрам вернуться в гонку по различным версиям, и мы можем на территории России проводить разные бои. IBF и WBO нас особо никуда и не исключали. Сейчас надеемся, что в сентябре в России будут бои за определённые ведущие позиции в IBF, в рамках вечера бокса RCC. Думаем, всё сложится хорошо и как раз будет возможность увидеть первых наших боксёров, которые могут занять высокие позиции в IBF. И впереди у нас ещё два титульных боя по линии WBA. Муслим Гаджимагомедов дерётся 12 июля за звание чемпиона мира, а Альберт Батыргазиев подерётся за временный титул», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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