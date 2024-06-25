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«Бородатая чайка». Редкач — о видео, где девушка отвергла предложение бойца ММА

«Бородатая чайка». Редкач — о видео, где девушка отвергла предложение бойца ММА
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Известный украинский боксёр Иван Редкач прокомментировал видео, на котором чешский боец смешанных единоборств (ММА) Лукаш Буковаз сразу после поединка сделал предложение своей девушке, на что получил от неё отказ.

«Поступок чисто бородатой чайки, баба – потребитель. Это будет бойцу опыт на будущее, вообще смотрите заранее, с кем собрались строить отношения. Это не зависит от национальности и от цвета кожи», — написал Редкач на своей странице в социальных сетях.

Боец смешанных единоборств сделал девушке предложение в октагоне, но получил отказ:

Ранее сообщалось, что подруга спортсмена не приняла его предложение, так как, по её мнению, он ей изменял. Сам Буковаз это отрицает.

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